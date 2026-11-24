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Publicada em 24 de Novembro de 2026 às 18:13
Receita amplia participação em piloto da CBS para todas as empresasAgência Brasil
Qualquer empresa inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) poderá participar do ambiente de testes do piloto da Reforma Tributária referente à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).