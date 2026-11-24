Leonardo Theon de Moraes

Advogado, sócio fundador e administrador do TM Associados

Amanda Müller Bitencourt

Advogada, integrante do Departamento Consultivo do TM Associados

Ri Happy, apresentado em outubro para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas, acrescenta mais um nome à lista de empresas que recorreram ao mecanismo em 2026, como Raízen, GPA e Oncoclínicas. O movimento levanta uma questão: por que a recuperação extrajudicial vem ganhando espaço no Brasil? Segundo oObservatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial (Obre), os pedidos passaram de 16 em 2021 para 84 em 2025. No primeiro semestre de 2026, foram 33. Já aPreservaCred identificou 55 pedidos até setembro, com crescimento de 75% no terceiro trimestre em relação ao segundo. Embora utilizem metodologias distintas, os levantamentos evidenciam a expansão do instrumento. O pedido de recuperação extrajudicial da, apresentado empara renegociarem dívidas, acrescenta mais um nome à lista de empresas que recorreram ao mecanismo em, como. O movimento levanta uma questão: por que a recuperação extrajudicial vem ganhando espaço no Brasil? Segundo o , os pedidos passaram deemparaem. No primeiro semestre de, foram. Já a identificoupedidos até, com crescimento deno terceiro trimestre em relação ao segundo. Embora utilizem metodologias distintas, os levantamentos evidenciam a expansão do instrumento.

O avanço resulta da combinação entre crédito restritivo, endividamento elevado, mudanças legislativas e a percepção de que a reorganização financeira precisa começar antes que a crise comprometa as operações. Durante o período de juros reduzidos, empresas ampliaram operações e assumiram financiamentos baseados em projeções de crescimento. Com a elevação do custo do dinheiro, dívidas administráveis passaram a consumir parcelas maiores do caixa. O problema nem sempre está na falta de demanda, mas no descompasso entre receitas, custos e vencimento das obrigações.

Nesse contexto, a recuperação extrajudicial permite reorganizar passivos específicos mediante negociação com determinados credores. Diferentemente da recuperação judicial, de alcance mais abrangente, possibilita delimitar os créditos envolvidos, preservando, quando juridicamente possível, outras relações comerciais. É especialmente relevante para negócios viáveis que enfrentam dificuldades para administrar suas dívidas. Outro fator foi a modernização da Lei nº 11.101/2005 pela Lei nº 14.112/2020, que ampliou a flexibilidade do mecanismo e reduziu o quórum para homologação. Em determinadas hipóteses, admite-se o pedido com adesão inicial de credores representando ao menos um terço dos créditos de cada espécie abrangida, desde que a adesão supere metade desses créditos em 90 dias contados do pedido.

Entretanto, a recuperação extrajudicial não garante a continuidade empresarial. Sua eficácia depende de informações financeiras confiáveis, condições viáveis, confiança dos credores e medidas operacionais que sustentem os pagamentos. A Ri Happy ilustra como uma marca consolidada pode enfrentar desequilíbrios financeiros. A Oncoclínicas, com aproximadamente R$ 5,1 bilhões em dívidas abrangidas pelo plano, demonstra que o mecanismo ultrapassa o varejo. Já a Raízen, com plano homologado em julho de 2026, abrangendo R$ 61,4 bilhões em dívidas financeiras, evidencia a dimensão dessas reestruturações.

Para os credores, a negociação pode proporcionar previsibilidade, mas também exigir descontos e alongamento de prazos. Na modalidade do artigo 163 da Lei nº 11.101/2005, o plano homologado pode vincular credores abrangidos que não aderiram individualmente ao plano. Por isso, é necessário avaliar a expectativa efetiva de recuperação dos créditos.

Existe uma diferença fundamental entre adiar dívidas e solucionar uma crise. Alongar obrigações oferece alívio temporário, mas não corrige problemas de rentabilidade, governança ou eficiência operacional. O crescimento dos pedidos revela tanto a pressão do endividamento quanto o amadurecimento dos mecanismos de negociação. O verdadeiro avanço, porém, não está no número de recuperações extrajudiciais, mas na capacidade de transformar acordos em reestruturações sustentáveis. Afinal, renegociar dívidas pode ser o primeiro passo para superar uma crise, mas não equivale a resolvê-la.