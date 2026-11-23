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Publicada em 23 de Novembro de 2026 às 12:58
Durante a transição para as 42 horas semanais, a liminar permite, até 15 de dezembro de 2027, a distribuição da jornada em cinco dias de até 8 horas e 24 minutos, quando não houver norma coletiva firmada até 15 de dezembro de 2026DANI BARCELLOS/JC