A proximidade da entrada em vigor das novas regras, a falta de clareza sobre pontos importantes da regulamentação e a ausência de sistemas preparados colocam o setor contábil diante de um dos períodos mais críticos da transição para a reforma tributária. A avaliação é da presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul (Sesconrs), Lúcia Helena da Motta Haas, que defende a prorrogação do prazo inicial para a adoção das novas regras. Para ela, a categoria não é contrária à reforma, mas precisa de condições concretas para que a mudança ocorra com segurança.

“Não somos contra a reforma tributária. Pelo contrário, somos a favor. Mas a reforma precisa ser implementada de uma forma com muita responsabilidade”, afirmou a presidente do Sesconrs em entrevista ao Jornal do Comércio durante o evento Reforma Tributária pelo Brasil – Edição Rio Grande do Sul, realizado nesta terça-feira (17), em Porto Alegre. O encontro reuniu empresários e profissionais da contabilidade para discutir as mudanças previstas para 2027 e seus impactos sobre as empresas e os escritórios contábeis.

Na avaliação da dirigente, 2026 deveria ter sido utilizado como um ano de testes e preparação, mas o período não foi suficiente para que empresas e profissionais tivessem segurança sobre os procedimentos que terão de ser adotados. Com a aproximação do fim do ano, o espaço para ajustes diminuiu. “Estamos a cerca de 30 dias do final do ano, considerando os dias úteis, e não temos clareza, não temos sistema. Então, não tem como entrar em uma reforma tributária sem ter essa clareza e sistemas funcionando com muita responsabilidade”, afirmou.

Nesse cenário, a prorrogação do prazo, que inicialmente não estava entre as prioridades das entidades, passou a ser considerada necessária. “Infelizmente, não pensávamos em ter que pedir essa prorrogação de prazo inicial, mas ela vai ser necessária”, disse Lúcia Helena .

O alerta também está relacionado ao impacto operacional da mudança. Para a presidente do Sesconrs, a reforma não deve ser vista apenas como uma alteração na legislação, mas como uma transformação que exigirá conhecimento, planejamento e preparação. “Não é apenas uma mudança de legislação. É uma transformação que exige conhecimento, planejamento e preparação. Estar bem informado é o primeiro passo para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades”, destacou.

Outro ponto de preocupação é a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Lúcia Helena citou que o setor foi surpreendido pela previsão de uma alíquota de 11,3%. “Estávamos esperando uma alíquota de 9%, 9,5%, no máximo. E fomos surpreendidos com uma alíquota de 11,3%. É uma alíquota muito alta”, avaliou.

Na visão da dirigente, a combinação desse percentual com o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) poderá levar a uma carga superior a 30% quando o novo sistema estiver plenamente implantado. A discussão ocorre em um ambiente econômico que, segundo Lúcia Helena , já impõe dificuldades às empresas.

“A questão econômica já vem em um formato muito lento, as empresas estão sofrendo com a nossa economia. Então, agora, com mais esse aumento do imposto, começa a ficar muito difícil”, disse. Para os profissionais da contabilidade, a transição representa uma forte pressão operacional, mas também pode ampliar o espaço de atuação junto às empresas.

“É uma dor de cabeça muito grande. A gente sempre vê um grande desafio em fazer todo esse processo funcionar. Mas também vejo que temos oportunidades de estar mais próximos do empresário, trabalhando junto com a gestão do empresário”, citou Lúcia Helena .

A mobilização das entidades de representação profissional foi destacada como um dos caminhos para enfrentar o período de transição. O projeto Reforma Tributária pelo Brasil é promovido nacionalmente pela Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas) e desenvolvido nos estados em conjunto com os Sescons, Sescaps e entidades da área contábil. No Rio Grande do Sul, a iniciativa reuniu Fenacon, Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Sesconrs e Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS).

Segundo Lúcia Helena , os encontros têm papel que vai além da transmissão de informações. “O que sai desses encontros serve como balizador. Daqui sai muito conteúdo”, salientou. A participação presencial também permite que dúvidas práticas sejam levadas diretamente aos especialistas, especialmente em um momento em que as mudanças ainda geram incertezas entre profissionais e empresários. Essa interação ganhou espaço da programação, no chamado “pinga-fogo”.

A atividade permitiu que o público apresentasse perguntas e questionamentos aos especialistas. “É uma oportunidade para o público interagir com os especialistas. E aí vêm diversas perguntas, críticas que são bem prováveis, porque estamos em um momento de muitas incertezas”, explicou.

A dirigente considera esse contato especialmente importante porque muitas questões surgem diretamente na rotina das empresas e dos escritórios e não necessariamente aparecem nas palestras. “Os profissionais que estão diretamente na operação têm questões muito práticas, que muitas vezes não aparecem nos painéis. Então, esse pinga-fogo permite essa aproximação entre os especialistas e quem está vivendo a reforma tributária no dia a dia”, acrescentou. As 230 vagas disponibilizadas para a edição gaúcha foram rapidamente preenchidas.

Para Lúcia Helena, a procura do público demonstra o grau de preocupação do setor diante das mudanças previstas para 2027. A dirigente também reforçou a importância da atuação conjunta das entidades. “Como a gente sempre fala, sozinha a gente consegue fazer, mas junto a gente vai muito mais longe”, afirmou.

A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Patrícia Arruda, também destacou o momento de insegurança vivido pela categoria. Em sua manifestação durante o evento, afirmou que esta é a terceira edição do projeto Reforma Tributária pelo Brasil da qual participa e que, na avaliação dela, o cenário atual é o de maior insegurança. Patrícia relatou ainda a atuação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das entidades junto à Receita Federal, com a criação de um canal direto para encaminhamento das dúvidas dos profissionais.

Segundo Patrícia, a intenção é reunir e encaminhar questões surgidas na operação cotidiana, permitindo que as entidades tenham interlocução mais próxima com a Receita. Ela citou, entre os temas que geram dúvidas, questões relacionadas à reforma, ao crescimento do Simples Nacional e à emissão de documentos fiscais. A presidente defendeu que, independentemente das posições individuais sobre a reforma, o papel institucional das entidades é trabalhar para que a implantação funcione da melhor maneira possível.

O vice-presidente institucional da Fenacon, Diogo Ferri Chamun reforçou que a capacitação é fundamental diante da dimensão da transformação. Para ele, eventos como o realizado em Porto Alegre têm a função de disseminar conhecimento e preparar os profissionais para uma transição que deverá ser longa. O projeto prevê a realização de 41 seminários em sindicatos e entidades da área contábil em diferentes cidades brasileiras. “É fundamental para dar capacidade para os funcionários a lidar com essa grande transformação que vem pela frente”, citou.

Chamun também chamou atenção para a necessidade de concentração no cumprimento dos prazos atualmente estabelecidos. Segundo ele, diante de uma manifestação oficial da Receita Federal indicando que não haverá mudança no prazo, a recomendação aos profissionais é trabalhar com o calendário que está posto e não depender de uma eventual alteração. “A nossa recomendação é que se concentre para cumprir o que está posto, porque não dá para contar com promulgação, porque já teve uma posição oficial da Receita quanto a isso”, afirmou. A orientação contrasta com a preocupação manifestada por Lúcia Helena sobre o tempo disponível para a preparação.

De um lado, as entidades buscam ampliar a capacitação e abrir canais para solucionar dúvidas; de outro, empresas e escritórios precisam adaptar processos, sistemas e rotinas para uma mudança que começa a produzir efeitos em 1º de janeiro de 2027. A programação do evento também abordou as perspectivas para 2027 e os cuidados necessários na virada entre 31 de dezembro de 2026 e 1º de janeiro de 2027.

Entre os pontos destacados pelos especialistas esteve a necessidade de atenção aos sistemas de emissão de documentos fiscais e aos impactos das novas regras sobre os procedimentos das empresas. A previsão de entrada da CBS e do IBS exige que os sistemas estejam preparados para as novas formas de cálculo e escrituração. Durante a apresentação, foi lembrado ainda que a alíquota de 11,3% da CBS não estava definitivamente estabelecida no momento do evento, pois o Senado tinha até 15 de dezembro para definir a questão.

Também foi ressaltado que 2027 e 2028 serão períodos de convivência com regras atuais, especialmente em relação ao ICMS, o que acrescenta complexidade à adaptação dos sistemas e dos cálculos tributários. Para Chamun, apesar das dificuldades, a transição também pode gerar oportunidades para os profissionais da contabilidade. A disseminação de informações, o aprofundamento técnico e a revisão dos processos podem fortalecer a atuação da categoria diante das empresas. O desafio, nesse momento, é transformar a preparação em capacidade operacional.

O evento realizado em Porto Alegre, das 9h às 17h30min, no auditório da Associação dos Agentes Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu), integrou uma programação nacional voltada à atualização dos profissionais e à discussão dos efeitos da reforma tributária. A edição gaúcha reuniu especialistas para tratar das mudanças previstas para 2027, além de abrir espaço para perguntas e troca de experiências sobre os impactos do novo sistema tributário no ambiente empresarial e contábil.