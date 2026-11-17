A proximidade da entrada em vigor das novas regras, a falta de clareza sobre pontos importantes da regulamentação e a ausência de sistemas preparados colocam o setor contábil diante de um dos períodos mais críticos da transição para a reforma tributária. A avaliação é da presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul (Sesconrs), Lúcia Helena da Motta Haas, que defende a prorrogação do prazo inicial para a adoção das novas regras. Para ela, a categoria não é contrária à reforma, mas precisa de condições concretas para que a mudança ocorra com segurança.
“Não somos contra a reforma tributária. Pelo contrário, somos a favor. Mas a reforma precisa ser implementada de uma forma com muita responsabilidade”, afirmou a presidente do Sesconrs em entrevista ao Jornal do Comércio durante o evento Reforma Tributária pelo Brasil – Edição Rio Grande do Sul, realizado nesta terça-feira (17), em Porto Alegre. O encontro reuniu empresários e profissionais da contabilidade para discutir as mudanças previstas para 2027 e seus impactos sobre as empresas e os escritórios contábeis.
Na avaliação da dirigente, 2026 deveria ter sido utilizado como um ano de testes e preparação, mas o período não foi suficiente para que empresas e profissionais tivessem segurança sobre os procedimentos que terão de ser adotados. Com a aproximação do fim do ano, o espaço para ajustes diminuiu. “Estamos a cerca de 30 dias do final do ano, considerando os dias úteis, e não temos clareza, não temos sistema. Então, não tem como entrar em uma reforma tributária sem ter essa clareza e sistemas funcionando com muita responsabilidade”, afirmou.
Nesse cenário, a prorrogação do prazo, que inicialmente não estava entre as prioridades das entidades, passou a ser considerada necessária. “Infelizmente, não pensávamos em ter que pedir essa prorrogação de prazo inicial, mas ela vai ser necessária”, disse Lúcia Helena.
O alerta também está relacionado ao impacto operacional da mudança. Para a presidente do Sesconrs, a reforma não deve ser vista apenas como uma alteração na legislação, mas como uma transformação que exigirá conhecimento, planejamento e preparação. “Não é apenas uma mudança de legislação. É uma transformação que exige conhecimento, planejamento e preparação. Estar bem informado é o primeiro passo para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades”, destacou.
Outro ponto de preocupação é a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Lúcia Helena citou que o setor foi surpreendido pela previsão de uma alíquota de 11,3%. “Estávamos esperando uma alíquota de 9%, 9,5%, no máximo. E fomos surpreendidos com uma alíquota de 11,3%. É uma alíquota muito alta”, avaliou.
Na visão da dirigente, a combinação desse percentual com o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) poderá levar a uma carga superior a 30% quando o novo sistema estiver plenamente implantado. A discussão ocorre em um ambiente econômico que, segundo Lúcia Helena, já impõe dificuldades às empresas.
“A questão econômica já vem em um formato muito lento, as empresas estão sofrendo com a nossa economia. Então, agora, com mais esse aumento do imposto, começa a ficar muito difícil”, disse. Para os profissionais da contabilidade, a transição representa uma forte pressão operacional, mas também pode ampliar o espaço de atuação junto às empresas.
“É uma dor de cabeça muito grande. A gente sempre vê um grande desafio em fazer todo esse processo funcionar. Mas também vejo que temos oportunidades de estar mais próximos do empresário, trabalhando junto com a gestão do empresário”, citou Lúcia Helena.
A mobilização das entidades de representação profissional foi destacada como um dos caminhos para enfrentar o período de transição. O projeto Reforma Tributária pelo Brasil é promovido nacionalmente pela Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas) e desenvolvido nos estados em conjunto com os Sescons, Sescaps e entidades da área contábil. No Rio Grande do Sul, a iniciativa reuniu Fenacon, Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Sesconrs e Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS).
Segundo Lúcia Helena, os encontros têm papel que vai além da transmissão de informações. “O que sai desses encontros serve como balizador. Daqui sai muito conteúdo”, salientou. A participação presencial também permite que dúvidas práticas sejam levadas diretamente aos especialistas, especialmente em um momento em que as mudanças ainda geram incertezas entre profissionais e empresários. Essa interação ganhou espaço da programação, no chamado “pinga-fogo”.
A atividade permitiu que o público apresentasse perguntas e questionamentos aos especialistas. “É uma oportunidade para o público interagir com os especialistas. E aí vêm diversas perguntas, críticas que são bem prováveis, porque estamos em um momento de muitas incertezas”, explicou.
A dirigente considera esse contato especialmente importante porque muitas questões surgem diretamente na rotina das empresas e dos escritórios e não necessariamente aparecem nas palestras. “Os profissionais que estão diretamente na operação têm questões muito práticas, que muitas vezes não aparecem nos painéis. Então, esse pinga-fogo permite essa aproximação entre os especialistas e quem está vivendo a reforma tributária no dia a dia”, acrescentou. As 230 vagas disponibilizadas para a edição gaúcha foram rapidamente preenchidas.
Para Lúcia Helena, a procura do público demonstra o grau de preocupação do setor diante das mudanças previstas para 2027. A dirigente também reforçou a importância da atuação conjunta das entidades. “Como a gente sempre fala, sozinha a gente consegue fazer, mas junto a gente vai muito mais longe”, afirmou.
A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Patrícia Arruda, também destacou o momento de insegurança vivido pela categoria. Em sua manifestação durante o evento, afirmou que esta é a terceira edição do projeto Reforma Tributária pelo Brasil da qual participa e que, na avaliação dela, o cenário atual é o de maior insegurança. Patrícia relatou ainda a atuação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das entidades junto à Receita Federal, com a criação de um canal direto para encaminhamento das dúvidas dos profissionais.
Segundo Patrícia, a intenção é reunir e encaminhar questões surgidas na operação cotidiana, permitindo que as entidades tenham interlocução mais próxima com a Receita. Ela citou, entre os temas que geram dúvidas, questões relacionadas à reforma, ao crescimento do Simples Nacional e à emissão de documentos fiscais. A presidente defendeu que, independentemente das posições individuais sobre a reforma, o papel institucional das entidades é trabalhar para que a implantação funcione da melhor maneira possível.
O vice-presidente institucional da Fenacon, Diogo Ferri Chamun reforçou que a capacitação é fundamental diante da dimensão da transformação. Para ele, eventos como o realizado em Porto Alegre têm a função de disseminar conhecimento e preparar os profissionais para uma transição que deverá ser longa. O projeto prevê a realização de 41 seminários em sindicatos e entidades da área contábil em diferentes cidades brasileiras. “É fundamental para dar capacidade para os funcionários a lidar com essa grande transformação que vem pela frente”, citou.
Chamun também chamou atenção para a necessidade de concentração no cumprimento dos prazos atualmente estabelecidos. Segundo ele, diante de uma manifestação oficial da Receita Federal indicando que não haverá mudança no prazo, a recomendação aos profissionais é trabalhar com o calendário que está posto e não depender de uma eventual alteração. “A nossa recomendação é que se concentre para cumprir o que está posto, porque não dá para contar com promulgação, porque já teve uma posição oficial da Receita quanto a isso”, afirmou. A orientação contrasta com a preocupação manifestada por Lúcia Helena sobre o tempo disponível para a preparação.
De um lado, as entidades buscam ampliar a capacitação e abrir canais para solucionar dúvidas; de outro, empresas e escritórios precisam adaptar processos, sistemas e rotinas para uma mudança que começa a produzir efeitos em 1º de janeiro de 2027. A programação do evento também abordou as perspectivas para 2027 e os cuidados necessários na virada entre 31 de dezembro de 2026 e 1º de janeiro de 2027.
Entre os pontos destacados pelos especialistas esteve a necessidade de atenção aos sistemas de emissão de documentos fiscais e aos impactos das novas regras sobre os procedimentos das empresas. A previsão de entrada da CBS e do IBS exige que os sistemas estejam preparados para as novas formas de cálculo e escrituração. Durante a apresentação, foi lembrado ainda que a alíquota de 11,3% da CBS não estava definitivamente estabelecida no momento do evento, pois o Senado tinha até 15 de dezembro para definir a questão.
Também foi ressaltado que 2027 e 2028 serão períodos de convivência com regras atuais, especialmente em relação ao ICMS, o que acrescenta complexidade à adaptação dos sistemas e dos cálculos tributários. Para Chamun, apesar das dificuldades, a transição também pode gerar oportunidades para os profissionais da contabilidade. A disseminação de informações, o aprofundamento técnico e a revisão dos processos podem fortalecer a atuação da categoria diante das empresas. O desafio, nesse momento, é transformar a preparação em capacidade operacional.
O evento realizado em Porto Alegre, das 9h às 17h30min, no auditório da Associação dos Agentes Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu), integrou uma programação nacional voltada à atualização dos profissionais e à discussão dos efeitos da reforma tributária. A edição gaúcha reuniu especialistas para tratar das mudanças previstas para 2027, além de abrir espaço para perguntas e troca de experiências sobre os impactos do novo sistema tributário no ambiente empresarial e contábil.