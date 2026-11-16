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CapaJC ContabilidadeEntrevista

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 12:34

Prazo curto desafia empresas diante do Imposto Seletivo

Advogado Sandro Wainstein salienta que as empresas precisam tomar decisões comerciais, financeiras e contratuais com antecedência

Advogado Sandro Wainstein salienta que as empresas precisam tomar decisões comerciais, financeiras e contratuais com antecedência

WAINSTEIN ADV/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
O prazo é bastante reduzido para que as empresas se adaptem à cobrança do Imposto Seletivo, avalia o advogado tributarista Sandro Wainstein. Previsto para começar em 2 de fevereiro de 2027, o novo tributo será cobrado menos de três meses após a publicação da Medida Provisória nº 1.399/2026, em 4 de novembro, enquanto a proposta ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional. Para o especialista, o problema não está apenas no tempo disponível para providências operacionais, mas na falta de estabilidade normativa em um momento no qual as companhias já precisam tomar decisões para o próximo ano.

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