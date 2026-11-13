Trabalhador poderá autorizar bancos a consultar extrato do FGTS

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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 15:08
Proposta busca segurança na comprovação de renda e vínculoAgência Brasil
A Caixa Econômica Federal passou a permitir nesta semana que trabalhadores autorizem instituições financeiras a consultar informações do extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O serviço pode ser usado para comprovar renda ou vínculo empregatício em operações financeiras.