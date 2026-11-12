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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:04

Carga tributária de cias abertas cresce quase o dobro da riqueza gerada em 2025

Cenário é desafiador para as empresas, que precisam lidar com um aumento significativo na tributação

Cenário é desafiador para as empresas, que precisam lidar com um aumento significativo na tributação

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
Em 2025, companhias abertas brasileiras analisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) pagaram cerca de 5,6% mais tributos do que no ano anterior. A riqueza gerada por essas empresas, por outro lado, cresceu apenas 2,9% no período, de acordo com a segunda edição do estudo Relevância das Companhias Abertas na Economia Brasileira, realizado pela FGV a pedido da Associação Brasileira de Companhias Abertas (Abrasca).

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