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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 16:54

Governo propõe regra de transição para Contribuição sobre Bens e Serviços

Reforma tributária: governo apresentará texto para facilitar adaptação

Reforma tributária: governo apresentará texto para facilitar adaptação

Agência Brasil
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O governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para criar uma regra de transição na cobrança da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), novo tributo federal da reforma tributária.

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