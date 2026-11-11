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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 12:20

Sindicontábil celebra 83 anos valorizando a profissão contábil no RS

Presidente do Sindicontábil Porto Alegre, Lori Quevedo a preparação de novas iniciativas e confirmou a intenção de realizar, em 2027, mais uma edição do EICON

Presidente do Sindicontábil Porto Alegre, Lori Quevedo a preparação de novas iniciativas e confirmou a intenção de realizar, em 2027, mais uma edição do EICON

SINDICONTÁBIL/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A defesa dos direitos, a valorização e o reconhecimento dos profissionais contábeis marcam a trajetória de 83 anos do Sindicontábil Porto Alegre. Criado em 1943, a partir da transformação de uma associação em sindicato, a entidade construiu sua atuação na representação da categoria e na busca por melhores condições para o exercício da profissão. A data foi celebrada em um encontro com associados, autoridades e parceiros na sede da instituição, na rua Riachuelo, no Centro Histórico da Capital.

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