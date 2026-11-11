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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 09:16

Reforma tributária será tema de encontro em Porto Alegre no dia 17 de novembro

O espaço também permitirá aos participantes apresentar questionamentos e aprofundar o entendimento sobre questões práticas da reforma

O espaço também permitirá aos participantes apresentar questionamentos e aprofundar o entendimento sobre questões práticas da reforma

freepik/divulgação/jc
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
Os avanços da reforma tributária e seus reflexos sobre as atividades contábeis e empresariais estarão no centro dos debates do evento Reforma Tributária pelo Brasil – Edição Rio Grande do Sul, marcado para o dia 17 de novembro, em Porto Alegre. A programação reunirá especialistas para discutir as mudanças previstas para 2027, esclarecer dúvidas e analisar os impactos do novo sistema tributário sobre as empresas e os profissionais da contabilidade.

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