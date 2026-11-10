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CapaJC ContabilidadeOpinião

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 15:22

Pejotização e segurança jurídica: o desafio das empresas entre novos modelos de trabalho e o vínculo empregatício

Fernanda Prado é advogada trabalhista empresarial

Fernanda Prado é advogada trabalhista empresarial

Fernanda Prado/Arquivo Pessoal/JC
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Fernanda Prado
O mercado de trabalho mudou. A busca por flexibilidade, redução de custos e novas formas de organização levou muitas empresas a contratar profissionais por meio de pessoas jurídicas, modelo conhecido como pejotização. Embora essa modalidade possa atender às necessidades de empresas e profissionais, ainda existem dúvidas sobre seus limites e os riscos envolvidos.

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