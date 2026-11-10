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CapaJC ContabilidadeEntrevista

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 15:21

Crédito tributário passa a determinar o custo real das compras

Vanessa Casagrande destaca os cuidados para a transição ao novo sistema

Vanessa Casagrande destaca os cuidados para a transição ao novo sistema

AGÊNCIA INNOVATE/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A ampliação do aproveitamento de créditos tributários está entre as principais mudanças da reforma tributária do consumo e exigirá atenção das empresas na administração de compras, contratação de fornecedores e formação de preços. Com a substituição de PIS e Cofins pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em 2027, o crédito terá abrangência maior, vinculado, em regra, às aquisições relacionadas à atividade econômica. O benefício, porém, dependerá do cumprimento de requisitos legais, entre eles o efetivo recolhimento do imposto.

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