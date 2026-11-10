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CapaJC ContabilidadeReportagem

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 15:20

Reforma tributária poderá alterar custos de exportação no Rio Grande do Sul

Especialista aponta que cada operação deverá ser examinada de acordo com o regime aduaneiro utilizado, os tributos envolvidos e as condições previstas na legislação

Especialista aponta que cada operação deverá ser examinada de acordo com o regime aduaneiro utilizado, os tributos envolvidos e as condições previstas na legislação

ASGAV/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A reforma tributária exigirá das empresas uma revisão dos regimes aduaneiros utilizados nas operações de importação, industrialização e exportação. A entrada do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) poderá alterar o tratamento tributário de operações hoje amparadas por suspensão, isenção ou outros benefícios, com reflexos sobre o custo dos insumos e a competitividade dos produtos brasileiros no exterior.

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