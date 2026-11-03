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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 08:48

Reforma tributária poderá alterar custos de exportação no Rio Grande do Sul

As novas regras fiscais podem afetar a competitividade dos produtos brasileiros internacionalmente

As novas regras fiscais podem afetar a competitividade dos produtos brasileiros internacionalmente

ASGAV/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A reforma tributária poderá alterar as condições de utilização dos regimes aduaneiros especiais e, consequentemente, os custos das empresas brasileiras que dependem de insumos importados ou mantêm operações voltadas à exportação. Com a substituição de tributos sobre o consumo pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), será necessário reavaliar a aplicação de benefícios fiscais, as hipóteses de suspensão tributária e os procedimentos adotados nas operações de comércio exterior.

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