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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 13:25

RS integra iniciativa pela valorização de micro e pequenas empresas

Micro e pequenas empresas do RS ganham espaço em articulação nacional pela valorização do setor

Micro e pequenas empresas do RS ganham espaço em articulação nacional pela valorização do setor

UNSPLASH/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A articulação entre entidades representativas, governos e parlamentares é apontada como um caminho para transformar propostas de fortalecimento das micro e pequenas empresas em políticas públicas efetivas. No Rio Grande do Sul, a vice-presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Femicro-RS), Lori Quevedo, participa desse movimento nacional, defendido pela Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Comicro).

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