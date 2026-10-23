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CapaJC ContabilidadeReforma Tributária

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 10:03

Contadores e empresários discutem mudanças tributárias em seminário

O encontro reuniu contadores, empresários, gestores, consultores, advogados e representantes de entidades para discutir tributação, tecnologia, gestão de pessoas e contabilidade consultiva

O encontro reuniu contadores, empresários, gestores, consultores, advogados e representantes de entidades para discutir tributação, tecnologia, gestão de pessoas e contabilidade consultiva

SINDICONTÁBIL PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A reforma tributária e os desafios para preparar os profissionais da contabilidade para as mudanças estiveram no centro do seminário Venda Mais + Fácil – Descomplicando a Venda, promovido pelo Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre (Sindicontábil) na quinta-feira, 22 de outubro, no auditório do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul (Senge-RS), em Porto Alegre.

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