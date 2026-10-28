Receita dá a receita

ECF ganha atualização com correção de relatório e melhorias de desempenho
O programa deve ser utilizado nas transmissões do ano-calendário 2025, situações especiais de 2026 e escriturações originais ou retificadoras de períodos anteriores. Foi disponibilizada a versão 12.2.8 do programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). A atualização corrige um erro no relatório de Pastas e Fichas e traz melhorias de desempenho. Conforme o comunicado oficial do Sped, a nova versão deve ser utilizada na transmissão dos arquivos referentes ao ano-calendário 2025 e às situações especiais de 2026, correspondentes ao leiaute 12. Atualização também atende a anos anteriores: O programa 12.2.8 também deve ser usado para transmitir escriturações de anos-calendário anteriores, dos leiautes 1 a 11, tanto originais quanto retificadoras. Assim, a atualização alcança profissionais que precisam entregar ou corrigir arquivos de períodos anteriores, além daqueles que trabalham com o leiaute 12. Onde baixar o programa :O instalador está disponível na página oficial de download da ECF, no site da Receita Federal. A página, atualizada em 19 de outubro de 2026, identifica a versão 12.2.8 e oferece opções para Windows e Linux. O aplicativo é utilizado para validar os arquivos da escrituração digital. As instruções do leiaute 12 constam do Manual da ECF e das Tabelas Dinâmicas, disponíveis naseção da escrituração no Portal do Sped. Para que serve a ECF: A ECF integra o Sistema Público de Escrituração Digital e reúne informações fiscais e operacionais que subsidiam a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A escrituração também contempla o controle do e-Lalur e do e-Lacs, utilizados pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.
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