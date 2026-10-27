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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 14:14

Empresas do Simples Nacional têm até 30 de outubro para decidir tributos

Prazo, que já valia para empresas do Simples Nacional, também está aberto para estabelecimentos do regime geral de tributação

Prazo, que já valia para empresas do Simples Nacional, também está aberto para estabelecimentos do regime geral de tributação

Gabrieli Silva/JC
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Micro e pequenas empresas que integram o Simples Nacional têm até 30 de outubro de 2026 para decidir como vão recolher o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) a partir de janeiro de 2027. A escolha envolve duas possibilidades: manter os novos tributos dentro da sistemática unificada do Simples Nacional, no chamado modelo puro, ou apurá-los pelas regras do regime regular, em uma alternativa conhecida como modelo híbrido. 

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