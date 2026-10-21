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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 08:38

Simples Nacional tem 401 mil pedidos indeferidos, e prazo para regularização termina em 30 de outubro

Os contribuintes com solicitações rejeitadas ainda podem regularizar as pendências impeditivas até 30 de outubro.

Os contribuintes com solicitações rejeitadas ainda podem regularizar as pendências impeditivas até 30 de outubro.

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A Receita Federal registrou 401.146 pedidos indeferidos de opção pelo Simples Nacional para 2027, de um total de 657.753 solicitações recebidas até 16 de outubro de 2026. Desse total, 256.607 pedidos foram deferidos. Os contribuintes com solicitações rejeitadas ainda podem regularizar as pendências impeditivas até 30 de outubro. Na mesma data, termina o prazo para optar pelo regime regular do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que recebeu 917.331 solicitações. Os números constam de balanço divulgado pela Receita Federal em 16 de outubro.

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