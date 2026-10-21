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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 00:05

Fiscalização mais digital aumenta pressão sobre contabilidades para acompanhar pendências dos clientes

Para Capano, o empresário nem sempre tem condições de acompanhar todos os canais e sistemas, o que torna esse suporte ainda mais relevante

Para Capano, o empresário nem sempre tem condições de acompanhar todos os canais e sistemas, o que torna esse suporte ainda mais relevante

/HubCount/Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
A digitalização da relação entre empresas e governo aumentou a quantidade de informações que precisam ser acompanhadas no dia a dia. Mensagens no e-CAC, situação de CNDs, parcelamentos, FGTS Digital e comunicações de órgãos trabalhistas podem exigir providências e, se não forem identificadas a tempo, gerar impactos para a operação.

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