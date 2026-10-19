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CapaJC ContabilidadeEntrevista

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 11:18

Fim da escala 6x1 exige revisão contábil nas empresas

Felipe Faccioni é vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Rio Grande do Sul (Sesconrs)

Felipe Faccioni é vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Rio Grande do Sul (Sesconrs)

ACERVO PESSOAL/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 exigirão das empresas uma revisão de custos, contratos e escalas de trabalho, além de mudanças nas rotinas dos Departamentos de Pessoal. Para os escritórios contábeis, a alteração amplia a demanda por planejamento financeiro e orientação aos empresários, em um cenário no qual decisões sobre contratação, produtividade e organização das equipes terão impacto direto nos resultados dos negócios.

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