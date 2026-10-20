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CapaJC ContabilidadeEntrevista

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 20:58

Custos e preços poderão ser afetados pela reforma tributária

Felipe Faccioni, vice-presidente de Gestão do Sesconrs

Felipe Faccioni, vice-presidente de Gestão do Sesconrs

Felipe Faccioni/Arquivo PESSOAL/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
As mudanças na tributação sobre o consumo, a partir da implementação da reforma tributária, terão reflexos nos preços, nos créditos, nas margens e no caixa. O desafio é avaliar os efeitos reais sem aplicar reajustes automáticos que prejudiquem as vendas ou manter preços que não cubram os custos.

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