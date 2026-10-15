Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC Contabilidade Tributos

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 09:43

Hoje é o prazo final para opção pelo Simples Nacional em 2027

A data marca uma mudança importante no calendário das microempresas e empresas de pequeno porte

A data marca uma mudança importante no calendário das microempresas e empresas de pequeno porte

MARCO QUINTANA/JC
Compartilhe:
Osni Machado
Osni Machado Colunista
O prazo para solicitar a opção pelo Simples Nacional com efeitos para 2027 termina hoje, 15 de outubro de 2026. A empresária, empreendedora e contadora Lori Quevedo, presidente do Sindicontábil Porto Alegre e vice-presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Femicro-RS), foi entrevistada pelo Jornal do Comércio para explicar os cuidados necessários para quem deseja ingressar ou retornar ao regime tributário no próximo ano.

Notícias relacionadas