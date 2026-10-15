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CapaJC ContabilidadeTributos

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 11:53

Holdings rurais requerem abordagem personalizada para evitar tributos

A criação de holdings rurais exige cautela e análise individual para evitar surpresas fiscais

A criação de holdings rurais exige cautela e análise individual para evitar surpresas fiscais

Fernando Dias/Divulgação/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A busca por organização patrimonial, economia tributária e segurança na sucessão familiar tem levado produtores rurais a considerar a constituição de holdings. A adoção desse modelo, porém, não representa uma solução automática para todos os negócios. Sem uma análise individualizada, a estrutura pode gerar custos desnecessários, cobranças de impostos e disputas com as administrações tributárias. O alerta é do advogado Roberto Bastos Ghigino, da HBS Advogados, em entrevista ao Jornal do Comércio sobre planejamento tributário e sucessório em holdings rurais e os impactos da reforma tributária.

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