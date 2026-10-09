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CapaJC Contabilidade Reforma Tributária

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 11:00

Sefaz capacita servidores para adaptação à reforma tributária

No evento, foram detalhadas as atribuições e demandas que surgem com o modelo tributário renovado

No evento, foram detalhadas as atribuições e demandas que surgem com o modelo tributário renovado

ROBSON NUNES/ASCOM SEFAZ/JC
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Agência
A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz) realizou, na quinta-feira (8), no auditório do Ministério Público, em Porto Alegre, um encontro para preparar os servidores para as mudanças nas rotinas de trabalho decorrentes da reforma tributária. Promovido pelo Núcleo de Inovação da secretaria, o evento reuniu gestores de diferentes áreas fazendárias, além do diretor de Fiscalização do Comitê Gestor do IBS (CGIBS), Fabrício das Neves Dameda, e do professor da Pucrs Jorge Audy.

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