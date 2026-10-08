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CapaJC ContabilidadeImposto De Renda

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 09:43

Receita envia cartas a 498 mil que estão na malha fina até o dia 20

Contribuintes na malha fina podem evitar multas com ajuste

Contribuintes na malha fina podem evitar multas com ajuste

Bruno Peres/Agência Brasil/JC
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Agências
Os contribuintes que tiveram a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2026 retida na malha fina começaram a ser avisados pelo Fisco. A Receita Federal está encaminhando os avisos em lotes semanais até o dia 20 de outubro, para estimular a regularização voluntária antes de uma eventual intimação ou notificação.

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