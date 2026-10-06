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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 12:02

Prazo para regularização de créditos de PIS e Cofins termina em 10 de novembro

Receita Federal identificou divergências de R$ 1,3 bilhão em PIS/Pasep e Cofins

Receita Federal identificou divergências de R$ 1,3 bilhão em PIS/Pasep e Cofins

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
As empresas têm até 10 de novembro para regularizar inconsistências em créditos de PIS/Pasep e Cofins identificadas pela Receita Federal, antes do início de procedimentos de fiscalização. Segundo o órgão, as divergências alcançam R$ 1,3 bilhão e fazem parte de uma nova edição da ação de Regularização de Créditos de PIS/Pasep e Cofins, prevista no Plano Anual da Fiscalização (PAFIS) 2026. A iniciativa busca estimular a correção espontânea das informações pelos contribuintes.

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