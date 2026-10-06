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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 12:01

VI ENCECC-RS reúne estudantes e jovens lideranças contábeis em São Leopoldo

Evento será realizado em 24 de outubro, na Unisinos, com programação sobre inovação, inteligência artificial, carreira e negócios

Evento será realizado em 24 de outubro, na Unisinos, com programação sobre inovação, inteligência artificial, carreira e negócios

Magnific/Divulgação/JC
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Agências
Estudantes de Ciências Contábeis e jovens lideranças contábeis de todo o Rio Grande do Sul estarão reunidos, no dia 24 de outubro, para a sexta edição do Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis e Jovens Lideranças Contábeis do RS (ENCECC-RS). O evento será realizado no Anfiteatro Padre Werner, na Unisinos, na Avenida Unisinos, 950, bairro Cristo Rei, em São Leopoldo, e marca a retomada de um encontro que teve sua última edição em 2018, quando reuniu cerca de mil participantes e mais de 10 caravanas de estudantes e professores vindas de diferentes regiões do Estado.

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