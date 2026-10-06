Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC ContabilidadeEconomia

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 10:23

Aneel: Gentil Nogueira foi sorteado para relatar processos sobre efeitos da reforma tributária

Impactos da reforma tributária no setor elétrico são tema central

Impactos da reforma tributária no setor elétrico são tema central

Aneel/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sorteou, nesta segunda-feira (05), o diretor Gentil Nogueira como relator de dois processos sobre os efeitos da Reforma Tributária para o setor elétrico. O primeiro foca no impacto às Bases de Remuneração das concessionárias de serviço público de energia elétrica.

Notícias relacionadas