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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 00:05

Segurança jurídica é foco na transição da reforma tributária

Alice afirma que transição da reforma deve ocorrer dentro dos limites estabelecidos pela Constituição

Alice afirma que transição da reforma deve ocorrer dentro dos limites estabelecidos pela Constituição

/IARGS/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A segurança jurídica é, na avaliação de Alice Grecchi, vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS), um dos principais desafios da reforma tributária brasileira. A mudança do sistema exige atenção aos limites constitucionais, especialmente em relação à legalidade, à anterioridade, à irretroatividade e ao direito ao crédito. A advogada também chama atenção para a convivência entre o modelo atual e o novo sistema, as regras de aproveitamento de créditos do IBS e da CBS, a tributação de lucros e dividendos e o possível aumento do contencioso. O avanço da fiscalização eletrônica, do split payment e da inteligência artificial também exigirá atenção às garantias do contribuinte. A vice-presidente do IARGS detalha essas questões em entrevista ao Jornal do Comércio.

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