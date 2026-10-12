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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 18:00

STF limita recuperação judicial a devedores contumazes

Luiz Eduardo Trindade Leite, especialista em Direito Tributário

Luiz Eduardo Trindade Leite, especialista em Direito Tributário

JONAS ADRIANO/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que validou as restrições à recuperação judicial de empresas classificadas como devedoras contumazes aumenta a importância da gestão e da regularização do passivo tributário. O tema ganha relevância porque, além de impedir o acesso à recuperação judicial em determinadas situações, a legislação permite que a Fazenda peça a falência de empresas que já estejam em recuperação.

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