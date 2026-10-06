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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 11:45

Planejamento sucessório antecipa decisões sobre patrimônio

Instrumentos variados atendem diferentes contextos familiares

Instrumentos variados atendem diferentes contextos familiares

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
Falar sobre a transmissão dos bens para herdeiros costuma ser um tema recebido com desconforto, resistência e, muitas vezes, até como um tabu no ambiente familiar. Afinal, planejar a sucessão significa pensar na própria ausência.

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