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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 09:54

Entenda o que são precatórios, como eles são pagos e de que forma afetam a sustentabilidade fiscal?

Venda antecipada desses créditos, muitas vezes com descontos elevados, tornou-se comum

Venda antecipada desses créditos, muitas vezes com descontos elevados, tornou-se comum

Magnific/Divulgação/JC
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Agências
A emissão de precatórios deu um salto nos últimos anos, segundo relatório do IFI (Instituição Fiscal Independente), acendendo alerta no CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
Mudanças trazidas pela emenda constitucional 136, em 2025, alterações no Código de Processo Civil, que trouxeram a possibilidade de definição de incidentes de demandas repetitivas e recentes mudanças no pagamento de custas processuais podem estar entre as causas, segundo o advogado Fábio Scolari, que integra a comissão de precatórios da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
O aumento também preocupa credores alimentícios, como aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), pois não há mais prazo para quitar a dívida.

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