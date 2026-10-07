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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 00:05

Reforma tributária e o protagonismo da Controladoria

Clari Schuh Contadora e vice-presidente do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Rio Pardo (Sindicontábil VRP)

Clari Schuh Contadora e vice-presidente do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Rio Pardo (Sindicontábil VRP)

/Sindicontábil VRP/Divulgação/JC
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Clari Schuh
Clari Schuh
Integrante da Comissão de Estudos em Controladoria do CRCRS

A maior reforma do sistema tributário brasileiro das últimas décadas representa muito mais do que uma mudança na forma de arrecadar impostos. Ela inaugura um novo ambiente de negócios, exigindo das empresas capacidade de adaptação, planejamento e inteligência gerencial. Nesse cenário, a competitividade das empresas estará cada vez mais associada à capacidade de interpretar o novo ambiente tributário e de incorporar essas mudanças ao processo de tomada de decisões. É justamente nesse contexto que a Controladoria ganha protagonismo.

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