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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 00:05

Governança pode evitar que crise financeira vire recuperação judicial no varejo

Compliance e divulgação de informações são fundamentais no processo

Compliance e divulgação de informações são fundamentais no processo

/Freepik/Divulgação/JC
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A onda de recuperações judiciais que vem atingindo o varejo brasileiro evidencia não apenas os desafios impostos pelo ambiente econômico, mas também fragilidades estruturais na governança corporativa de parte das empresas do setor.

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