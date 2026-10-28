Reforma tributária amplia o desafio dos rollouts globais de softwares de gestão

Vitor Genaro

Diretor comercial da Ábaco Consulting, consultoria especializada no ecossistema SAP

A busca por eficiência levou empresas multinacionais a adotarem uma lógica comum em projetos de transformação digital: criar modelos globais de processos e replicá-los em diferentes países. Padronizar operações reduz custos, acelera implementações, fortalece a governança e facilita a gestão de negócios distribuídos em múltiplos mercados.

Nos últimos anos, acompanhei organizações conduzindo rollouts globais com a expectativa de reproduzir localmente estruturas já implementadas em outras regiões. O objetivo era ganhar velocidade e reduzir riscos. Na prática, muitas descobriram que o maior obstáculo não estava na tecnologia, mas na interpretação da realidade brasileira.

Existe uma percepção recorrente de que as adaptações locais serão pontuais. Essa premissa funciona em muitos países, mas dificilmente se sustenta no Brasil. Nossa estrutura tributária, regulatória e fiscal influencia diretamente a forma como os processos de negócio são desenhados, executados e controlados.

Ao contrário de mercados onde as regras tributárias são relativamente uniformes, o Brasil opera com múltiplos tributos, diferentes esferas de arrecadação e extensa rede de obrigações acessórias. Além de calcular impostos, precisam garantir rastreabilidade, documentos eletrônicos, integração com órgãos governamentais e conformidade com exigências frequentes.

Quando uma organização tenta impor aderência total a um template global, sem considerar as particularidades brasileiras, surgem retrabalho, atrasos, custos e riscos de compliance. A padronização, que deveria simplificar a implementação, acaba criando complexidade para corrigir problemas que poderiam ter sido antecipados.

Essa realidade ganha ainda mais relevância diante da Reforma Tributária. Durante os próximos anos, as empresas precisarão conviver com o modelo atual e com a nova estrutura baseada em IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Isso exigirá revisões de processos, adequações sistêmicas e novas capacidades de acompanhamento e simulação.

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É uma transformação que impactará operações, controles internos, planejamento financeiro e tomada de decisão. Empresas que conduzem projetos globais sem considerar esse cenário correm o risco de precisar revisitar, em curto espaço de tempo, decisões recém-implementadas.

O maior aprendizado dos rollouts globais no Brasil deve ser compreender que localização não é sinônimo de configuração, mas de conhecimento. Isso se traduz em legislação, práticas de mercado e interpretações regulatórias que não aparecem em manuais ou templates corporativos. Essa experiência permite identificar riscos antes que se transformem em problemas e conciliar as diretrizes globais com as exigências locais.

Modelos globais continuam importantes para empresas que buscam escala e eficiência. O erro está em tratar todos os mercados da mesma forma. No Brasil, é preciso combinar governança global com autonomia local desde as etapas iniciais do projeto.

Em um cenário pressionado por produtividade, compliance e velocidade de adaptação, o sucesso de um rollout não será definido pela fidelidade absoluta a um template global, mas pela capacidade de adaptá-lo às realidades que movem o negócio. No Brasil, o conhecimento da tecnologia e do negócio é indispensável para uma transformação consistente.