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CapaJC ContabilidadeOpinião

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 00:05

Reforma tributária: prazo extra para IBS e CBS na nota é a última chance de arrumar a casa

Claudio Costa é Head da Selbetti Business Consulting

Claudio Costa é Head da Selbetti Business Consulting

/Claudio Costa/Arquivo Pessoal/JC
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Claudio Costa
A reforma tributária chegou ao seu primeiro teste prático em agosto, e o resultado expôs o tamanho do atraso das empresas brasileiras. Desde o dia 3 de agosto, empresas do regime regular são obrigadas a preencher os campos de IBS e CBS nos principais documentos fiscais eletrônicos, conforme o cronograma do Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 4/2026.

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