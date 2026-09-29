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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 13:33

Donos de propriedades rurais têm até esta quarta para declarar ITR

Punição para quem atrasar inclui multa de 1% sobre valores devidos

Punição para quem atrasar inclui multa de 1% sobre valores devidos

Agência Brasil
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Agências

O prazo para entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) 2026 termina nesta quarta-feira (30). Este ano, o preenchimento e envio do documento online está disponível desde o dia 10 de agosto no site da Receita Federal.

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