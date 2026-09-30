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CapaJC ContabilidadeOpinião

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 00:05

O risco da reforma tributária às pequenas empresas

Danielle Bertagnolli é sócia & Head da área tributária no escritório Brenner & Caletti Advogados

Danielle Bertagnolli é sócia & Head da área tributária no escritório Brenner & Caletti Advogados

/Danielle Bertagnolli/Arquivo Pessoal/JC
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Danielle Bertagnolli
Danielle Bertagnolli

Sócia & Head da área tributária no escritório Brenner & Caletti Advogados.

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