Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC ContabilidadeReportagem

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 12:15

Profissão contábil evolui com foco em gestão estratégica e inovação

Atividade reúne atualmente no Rio Grande do Sul cerca de 38 mil profissionais e aproximadamente 6.600 empresas contábeis registradas

Atividade reúne atualmente no Rio Grande do Sul cerca de 38 mil profissionais e aproximadamente 6.600 empresas contábeis registradas

Magnific/Divulgação/JC
Compartilhe:
Osni Machado
Osni Machado Colunista
A reforma tributária, a Inteligência Artificial (IA) e as novas exigências do ambiente empresarial estão ampliando o papel estratégico do contador, que passa a participar cada vez mais das decisões dos negócios. A avaliação é da presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Patrícia Arruda. O Dia do Contador, celebrado em 22 de setembro, chama atenção para uma atividade que reúne atualmente no Rio Grande do Sul cerca de 38 mil profissionais e aproximadamente 6.600 empresas contábeis registradas, em um cenário de profundas transformações.

Notícias relacionadas