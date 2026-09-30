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CapaJC ContabilidadeOpinião

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 00:05

Queda livre: quando a busca por resultados faz uma empresa perder altitude

Tiago Lacassagne Mattos CFO do Grupo Santa Lúcia

Tiago Lacassagne Mattos CFO do Grupo Santa Lúcia

/Tiago Lacassagne Mattos/Arquivo Pessoal/JC
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Tiago Lacassagne Mattos
Tiago Lacassagne Mattos

CFO e conselheiro empresarial

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