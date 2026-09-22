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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 12:41

Contabilidade: conhecimento que transforma desafios em direção

Lori Quevedo é empresária contábil e presidente do Sindicontábil Porto Alegre

Lori Quevedo é empresária contábil e presidente do Sindicontábil Porto Alegre

Lori Quevedo/Arquivo Pessoal/JC
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Lori Quevedo
O Brasil vive um dos períodos mais desafiadores de transformação de seu ambiente tributário. A Reforma Tributária não representa apenas uma mudança na forma de arrecadar impostos. Ela modifica processos, exige adaptação das empresas, impõe novos modelos de planejamento e traz para o centro das decisões a necessidade de informação qualificada, segurança e visão estratégica.

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