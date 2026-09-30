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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 00:05

Criptoativos entram em nova fase de regulação, fiscalização e tributação

DeCripto, normas do BC e padrão internacional CARF aumentam o rastreio em operações intermediadas, explica Perez

DeCripto, normas do BC e padrão internacional CARF aumentam o rastreio em operações intermediadas, explica Perez

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Osni Machado
Osni Machado Colunista
O mercado de criptoativos entra em uma nova etapa de regulação, fiscalização e tributação no Brasil, com mudanças que atingem empresas, investidores e profissionais da contabilidade. A ampliação das informações prestadas à Receita Federal, as regras do Banco Central para prestadoras de serviços de ativos virtuais e a inclusão dessas atividades no regime específico do IBS e da CBS, pela reforma tributária, exigem atenção às obrigações e aos efeitos fiscais das operações.

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