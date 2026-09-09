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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:05

As novas gerações e o futuro da profissão contábil

Juliano Debiasi é vice-presidente de Registro do CRCRS

Juliano Debiasi é vice-presidente de Registro do CRCRS

/CRCRS/Divulgação/JC
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Juliano Debiasi
A contabilidade vive um dos momentos mais transformadores de sua história. A evolução tecnológica, as mudanças regulatórias, a reforma tributária, a inteligência artificial e as novas demandas do mercado estão redefinindo o papel do profissional da contabilidade. Nesse cenário, as novas gerações assumem um protagonismo fundamental para garantir que a profissão continue relevante, inovadora e alinhada às necessidades da sociedade.

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