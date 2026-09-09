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CapaJC ContabilidadeEntrevista

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:05

Empresas e investidores devem se preparar para novas regras fiscais

Karoline diz que é preciso levar em conta diferentes fontes de renda

Karoline diz que é preciso levar em conta diferentes fontes de renda

/KAROLINE SALLES/ARQUIVO PESSOAL/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A nova tributação sobre lucros e dividendos exige que empresas, sócios e investidores antecipem o planejamento para evitar surpresas na declaração do Imposto de Renda de 2027. As mudanças introduzidas pela Lei nº 15.270/2025 criaram duas frentes de tributação a partir de 2026: a retenção mensal de 10% sobre determinadas distribuições superiores a R$ 50 mil e a tributação mínima anual para pessoas físicas com rendimentos superiores a R$ 600 mil.

Karoline Salles, advogada tributarista, escritório Ciscato Advogados Associados, explica os principais efeitos da nova sistemática, os cuidados com diferentes fontes de renda e a documentação necessária para comprovar as distribuições de lucros. O planejamento, segundo a especialista, deve começar ainda durante o ano, considerando os rendimentos recebidos e os impostos já recolhidos. A entrevistada detalha um pouco mais o assunto ao Jornal do Comércio.

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