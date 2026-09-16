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CapaJC ContabilidadeOpinião

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 00:05

A nova fronteira da contabilidade no agro

Karoline Karsten é contadora, especialista em contabilidade rural e COO da Farmcont

Karoline Karsten é contadora, especialista em contabilidade rural e COO da Farmcont

/Farmcont/Divulgação/JC
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Karoline Karsten
Karoline Karsten

Contadora, especialista em contabilidade rural e COO da Farmcont

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