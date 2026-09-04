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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 10:39

Senado aprova projeto para atrair 'boom' de datas centers no Brasil; texto vai à sanção

Texto aprovado inclui gás natural e exige investimento em energia limpa

Texto aprovado inclui gás natural e exige investimento em energia limpa

AdobeStock/Divulgação/JC
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Agências
O Senado Federal aprovou o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata), destravando uma das bandeiras da área econômica do governo para impulsionar esse segmento tecnológico no Brasil. O texto suspende tributos, prevê de neutralidade fiscal, abre margem para gás natural como fonte de suprimento, e obriga uma parcela de investimentos em território nacional. O texto vai à sanção.

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