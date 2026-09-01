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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 13:08

Estrangeiros tiram R$ 15,6 bi de investimentos no Brasil e acendem alerta sobre o País

André Charone é contador, professor universitário e mestre em Negócios Internacionais

André Charone é contador, professor universitário e mestre em Negócios Internacionais

André Charone/Arquivo Pessoal/JC
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André Charone
O investidor estrangeiro mudou de posição em relação ao mercado brasileiro. Até 13 de agosto, o saldo líquido de investidores internacionais na B3 estava negativo em R$ 15,63 bilhões, segundo levantamento da Elos Ayta com dados da bolsa. Mesmo com o mês ainda em andamento, o volume já representa a maior saída mensal da série acompanhada pela consultoria desde janeiro de 2022.

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