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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 12:52

Palestra esclarece impactos da reforma tributária no Simples Nacional

Tema foi abordado pelo auditor fiscal da RFB, Eduardo Godoy Corrêa

Tema foi abordado pelo auditor fiscal da RFB, Eduardo Godoy Corrêa

Clarissa Jaeger/Divulgação/JC
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Com a presença de cerca de 180 pessoas, o Sincovat e o Sescon VT sediaram, na semana passada, a palestra “O futuro do Simples Nacional: impactos da Reforma Tributária e as escolhas para 2027”. O evento ocorreu em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRSRC) e a Receita Federal (RFB) e o tema foi abordado pelo auditor fiscal e delegado da RF em Novo Hamburgo, Eduardo Godoy Corrêa.

Para abrir sua explanação e alertar para a dimensão do Simples Nacional, Corrêa relatou que, em junho de 2026, esse regime correspondia a um quarto dos CNPJs ativos no Brasil. Quando somado à quantidade de MEIs, esse número chega a 76%. “Isso mostra que o Simples é extremamente relevante. Mas a reforma vai mudar várias coisas”, afirmou.

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