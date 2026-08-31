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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 10:56

Receita prevê obrigatoriedade do 'split payment' para 2028; saiba o que falta

Com o novo sistema, a divisão será feita no momento do pagamento

Com o novo sistema, a divisão será feita no momento do pagamento

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
A Receita Federal trabalha para tornar obrigatório em 2028 o uso do split payment, sistema que permitirá separar e recolher automaticamente a parcela correspondente aos novos impostos sobre o consumo no momento em que o pagamento for processado. A previsão, porém, ainda não foi estabelecida em norma e dependerá da adaptação dos bancos e dos demais operadores de meios de pagamento. A informação foi divulgada pelo portal G1 e confirmada à Agência Estado pela Receita.

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